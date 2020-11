Cinco trucos sencillos para liberar espacio en tu celular

Escuchar Nota

Estados Unidos.- El "smartphone" se ha convertido en un dispositivo en el que el usuario guarda toda su vida. Desde imágenes, vídeos o canciones, hasta otro tipo de información personal y laboral. Sin embargo, si no se tiene cuidado y se vigila el espacio, resulta muy sencillo que el dispositivo acabe con toda la memoria ocupada por cosas que, realmente, no sirven para nada. Si se quiere evitar este problema, hay algunos pasos que se pueden dar.



Los memes de WhatsApp



Una de las primeras cosas que debe hacer si su dispositivo está al límite de su capacidad, y no quiere almacenar información inútil, es configurar su cuenta de WhatsApp para que las imágenes y los vídeos que le envían sus contactos no se descarguen automáticamente. Para ello, debe abrir la aplicación e ir a "Configuración" o "Ajustes", en función de si su móvil tiene sistema operativo iOS o Android. Tras esto, debe seleccionar "Datos y almacenamiento"; donde podrá configurar que las fotos, los vídeos y los audios no se descarguen de forma automática. De este modo, será usted el que decidirá directamente cuál es el contenido que le interesa guardar en el "smartphone".



¿Qué aplicaciones necesitas?



Los expertos en ciberseguridad recomiendan, especialmente por temas de privacidad, ser muy selectivo con las aplicaciones que se descargan en el "smartphone" y tener instaladas únicamente las imprescindibles. Si este consejo sirve para mantener los datos a salvo, también es válido a la hora de liberar espacio en el dispositivo. Si lo piensa, posiblemente a lo largo del día sólo utilice WhatsApp, GMail y alguna red social o "app" de "streaming", como Netflix.



Si se enfrenta al escritorio de su dispositivo, y no tiene muy claro qué borrar para ganar espacio, piense en cuándo fue la última vez que utilizó una aplicación en concreto. Si no lo recuerda, o fue hace bastante tiempo, lo más probable es que, realmente, no la necesite.



Menos SMS



A pesar de que los mensajes SMS parecen cosa del pasado, especialmente desde que apareció WhatsApp, sigue siendo el medio que emplean servicios de sucripción y telefónicas, entre otros, para enviar notificaciones. Por lo que es fácil que el usuario tenga el dispositivo lleno de este tipo de mensajes y ni se haya dado cuenta. Borrar todos de vez en cuando puede ser una buena forma de liberar espacio, aunque hay que tener en cuenta que no ocupan tanto como las fotografías y, especialmente, los vídeos.



Esto también vale para WhatsApp, donde día sí y día también, el usuario está sometido a un bombardeo constante de mensajes. Si quiere borrar sus chats, o archivarlos, tan solo tiene que abrir la aplicación, ir a "Configuración"/"Ajustes", "Chats" y podrá hacerlo seleccionando, además, las conversaciones concretas que desea vaciar.



Asimismo, la aplicación de mensajería propiedad de Facebook ha rediseñado la herramienta de gestión de almacenamiento para hacerla "más útil" y que los usuarios puedan identificar, revisar y borrar de forma masiva contenidos que podrían estar llenando su teléfono teléfono.



La nueva función permitirá recibir sugerencias de limpieza de archivos de forma sencilla, al poner en lotes tanto los archivos grandes como otros que han sido reenviados muchas veces, clasificando los archivos por tamaño e, incluso, orden descendente.



La nube



La nube es una caja con una capacidad, prácticamente, infinita en la que cabe toda la información que se quiera. Si el usuario tiene miedo de borrar algunos archivos, porque no sabe si en algún momento puede necesitarlos, lo mejor es que la emplee. Ya estemos hablando de iCloud, Dropbox o Google Photos. Si cuenta con un disco duro externo de gran capacidad, esta puede ser otra buena opción.



El rastro digital



Cuando navegamos por internet vamos recopilando una serie de "cookies" que terminan ocupando demasiado espacio. Por eso es bueno limpiar el historial de navegación del "smartphone" con cierta frecuencia. En caso de que su dispositivo sea Android es posible realizar la operación desde "Ajustes", "Aplicaciones", "Borrar caché". En iOS hay que ir a "Ajustes", "Safari", "Borrar historial y datos de sitios web".





