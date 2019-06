Cine mexicano trasciende más que la violencia: Eugenio Caballero

El director de arte Eugenio Caballero, quien ha desarrollado una importante trayectoria cinematográfica en México y el extranjero, sostiene que el cine mexicano ha impactado más e incluso que la violencia que existe en el país y de la cual dan cuenta las noticias que se dan a conocer en el exterior.En entrevista con Notimex, Caballero señaló que como creadores “nosotros hemos hecho nuestra parte, y creo que hemos probado que podemos hacer buenas historias, que podemos tener proyección internacional, que se pueden contar muchas cosas de manera especial y positiva, tanto así que verdaderamente se habla de muchos logros de México y de los mexicanos lo que representan buenas noticias.“Porque al final todo o mucho de lo que dice de México en el extranjero -lo digo yo que he vivido mucho fuera- está plagado de la violencia en nuestro país, pero el cine me parece que es un buen bastión y una bandera muy importante para hablar de lo bueno”, añadió.Caballero ha sido diseñador de arte, producción y decorador en la industria fílmica en México, y ha destacado por su trabajo en cintas como Resident Evil: La extinción, Rudo y Cursi, Club Sándwich y Roma, esta última la aclamada cinta de Alfonso Cuarón que en la reciente entrega de los premios Oscar ganó las categorías de Mejor Película Extranjera, Dirección y Fotografía.Con base en su experiencia, el cineasta hizo referencia a lo complejo que resulta para la industria cultural en México los recortes presupuestales que hay como parte de las políticas de austeridad en la actual administración.“Es verdad que hay que arreglar y afinar ciertas cosas (…) que se tienen que hacer y aclarar las políticas culturales, pero me parece que hay acciones que funcionan, aunque entiendo que es un momento muy difícil, que hay que repartir y que hay prioridades, pero también la cultura ha sido muy importante en tiempos difíciles", señaló Caballero.Para ejemplificar que existen actividades que tienen reconocimiento y validez internacional, Caballero se remitió al Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), su eficacia y proyección que da a México en el exterior está más que probada por tanto, consideró, se le debe de seguir apoyando.El director de arte se encuentra nominado al premio Ariel, que otorga la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas en la categoría de Diseño de Arte por su trabajo en Roma, al lado de Óscar Tello, Gabriel Cortés y Bárbara Enríquez.