Cine y teatro en etapa de crisis; apaga el Covid-19 industria audiovisual

“Siempre me endeudo porque sé que sí me pagan, y además, si me espero no saco el trabajo a tiempo. Tengo que pagar la renta de mi taller... Estoy hasta el cuello”, expresa el constructor.

“A nivel contrato, todos estábamos por temporada, casi el 90% del crew. Así que, como sí acabamos, en realidad ellos no tienen ninguna obligación. Fue muy desgastante para todos, intentaron aminorar el golpe, pero sí les pegó financieramente”, afirma Florida.

A principios de marzo,tenía que entregar dos escenografías que le habían pedido para distintas obras de teatro.En una de ellas, para la, invirtió unos 90 mil pesos en materiales para construir una nave espacial, confiando en que le pagarían después, como suele ocurrir. Para la otra obra, La Maté por un Pañuelo, también invirtió como 60 mil pesos...Pero luego llegó el coronavirus, el decreto de emergencia sanitaria y el país se detuvo.Valle, constructor con tres décadas de experiencia, se quedó con la deuda, con las escenografías y sin ingresos. Así que tuvo que adaptarse. Ahora ofrece literas de madera para viviendas de interés social.En México, unas, en áreas como carpintería, construcción de sets, vestuario, iluminación, transportación y alimentación.En 2017, la industria cinematográfica generó 30 mil 357 puestos de trabajo ocupados, cifra similar a la registrada por la industria básica del hierro y del acero, señala el documento.es parte de la producción de una serie quedesarrollaba en el país. Su papel era coordinar el hospedaje de todo el equipo, unas 200 personas, que antes del paro trabajaban enTenían previsto terminar en marzo la primera temporada de la serie, y además se iban a seguir de corrido con las temporadas dos y tres, algo inusual, pero benéfico para los trabajadores y también en cuanto a derrama económica, pero con la pandemia, tuvieron que apretar el paso para poder terminar la temporada uno. Las otras dos quedaron en vilo.a, cuenta que estaba al frente de una película mexicana que se filmaba enantes de la declaratoria de emergencia sanitaria.Aunque se trataba de una producción independiente, daba empleo a unas 70 personas, que ahora se quedaron sin ingreso.La pandemia deno va de bajada, por el contrario, si los resultados son los esperados por las autoridades sanitarias, la invitación de quedarse en casa permanecerá hasta el 30 de mayo, algo que tiene a la industria audiovisual sin visos de recuperación a corto plazo.segundo asistente de dirección, laboraba en una serie mexicana rodada en Durango.Iba a durar 13 semanas, pero la pandemia los hizo parar al llegar a la novena.Karina Castillo, coordinadora de producción de películas como, se encontraban en la segunda semana de rodaje de la nueva película de Jack Zagha, en la Ciudad de México.Unas 60 personas formaban parte de su equipo.Muy pocos contaron con suerte. Por ejemplo, quienes trabajaban en la, de Netflix. Una empleada de la producción compartió que la empresa estadunidense se ha portado tan solidaria que no les ha dejado de pagar desde que pararon las grabaciones a mediados de marzo.O como Carlo Muñoz, quien como editor vio frenada su labor en una serie para una compañía de streaming estadunidense y también de una película nacional.“La naturaleza del freelance entre nosotros siempre es difícil, pero ahora nos ha pegado más”, confiesa Muñoz.Lo que más preocupa, agrega Paola Rivera, productora de línea, es el futuro.“Somos conscientes del riesgo de esta industria. Pero nuestra preocupación no por este paro, sino por el futuro. No somos una industria con grandes recursos privados, dependemos mucho de los fondos. ¿Cómo se va a reactivar?, esa es la cuestión”, dice.