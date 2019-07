Cineasta mexicana impresiona a Stephen King

La directora mexicana Issa López ha cautivado con su película de terror/fantasía no solo a las audiencias, festivales de cine o a otros mexicanos como Guillermo del Toro, sino al mismísimo Stephen King.El "maestro del terror" ha apoyado el filme de la mexicana en varias ocasiones a través de las redes sociales y este 29 de julio lo hizo al ver el nuevo tráiler de Tigers are not afraid; escribió: "Este es realmente bueno".La directora no ocultó su sorpresa ante el apoyo del autor de obras clásicas del terror como Carrie o It, por lo que también reaccionó en Twitter con una expresión que demostró que no lo podía creer, pues desde pequeña ha admirado el trabajo del escritor.Se trata de un nuevo tráiler para la película que cuenta la historia de "Estrella", una niña de 10 años que deseaba que su madre desaparecida volviera, pero regresó muerta, por lo que la pequeña trata de huir y se une a una banda de niños huérfanos de la violencia.En México se estrenó en 2017 bajo el título de Vuelven con gran éxito y ya está disponible en algunas plataformas de streaming de paga. Pero en Estados Unidos llegará este 23 de agosto a la cartelera.Aunque han pasado casi dos años, el filme de Issa López sigue cautivando al público, y por eso la plataforma de terror Shudder de AMC compró los derechos de distribución.A través de Instagram, Issa ha confirmado que su película llegará también a Canadá, Reino Unido, Australia, Sudáfrica, Alemania y Austria.En el nuevo tráiler, incluso, aparece una frase con la que el "maestro del terror" describió el trabajo de la mexicana en Twitter."Esta es una película excelente, dura y conmovedora. Dos minutos después, estaba bajo su hechizo"TIGERS ARE NOT AFRAID, directed by Issa Lopez: this is one terrific film, both tough and touching. Two minutes in, I was under its spell.— Stephen King (@StephenKing) October 11, 2017Para Issa López, Stephen King fue una "obsesión" de la que leyó muchos de sus títulos. Además de considerarlo uno de los escritores más importantes del siglo XX y XXI, la directora mexicana lo ve como un ídolo."Enterarte de que tu héroe se sentó dos horas a escuchar lo que tú tienes que decir como artista, y al terminar, comentar que realizaste una labor importante, es, sin duda, uno de los mejores momentos que puedes tener en la vida", dijo López en una entrevista para la revista GQ.La directora Issa López ha destacado desde hace una década en la industria fílmica de México. Con Efectos secundarios (2006) se anotó un éxito rotundo, al igual que con Casi Divas (2008) y Todo mal (2018). También colaboró en guiones para otras películas como Ladie's Night, Niñas mal y A la mala.