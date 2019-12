Cineasta pide a mujeres llevar condones y cooperar en la violación

"Las niñas no deben negar los deseos sexuales de los hombres. Solo entonces ese tipo de cosas no sucederán", escribió Shravan. "Especialmente, las niñas indias deben saber de educación sexual (llevar condones y protectores dentales después de los 18 años)".

Views of a sexually frustrated man Daniel Shravan who thinks Rape should be legal & women should carry condoms and nt be adamant in getting raped. Has his father used condoms yrs ago, this pathetic waste of a sperm, disgrace to his family, wouldnt hv been walking on face of Earth pic.twitter.com/qwFa01Ud7z — Vin Var (@vineetavarshney) December 4, 2019

"Ideas que están circulando. Parte de este contenido está en [idioma] télugu. Básicamente, las ideas que estos hombres han dado son: cooperar y ofrecer condones para evitar el asesinato después de la violación, las organizaciones de mujeres son la razón de la violación. La violación no es repudiable, el asesinato sí lo es".



"Sea quien sea este Daniel Shravan: necesita ayuda médica", aseguró la actriz Kubbra Sait, a la vez que otros tuiteros llegaron a desearle la muerte al hombre.



"¿Tenemos algún psiquiatra que pueda ayudar a Daniel Shravan? Dice que en lugar de marcar el [número de teléfono] 100 para llamar a la Policía, las mujeres deben llevar condones para salvarse. ¡Un truco publicitario tan barato!", escribió una internauta.



, Daniel Shravan,con una publicación en Facebook donde afirma que las mujeres deberían llevar preservativos y no resistirse ante una violación para evitar ser asesinadas.Las capturas de pantalla de los comentarios de Shravan empezaron a viralizarse este miércoles, generando numerosas críticas entre los internautas, por lo que el hombre optó por eliminar la publicación y desactivar sus cuentas en redes sociales, informa India Today.La cantante india Chinmayi Sripaada criticó en su cuenta de Twitter el polémico mensaje:Algunos opinaron quecon la polémica.Con información de RT