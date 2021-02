Cinemex cierra temporalmente en Saltillo por culpa del coronavirus

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- La Magia del Cine desaparecerá temporalmente en la cadena Cinemex. Este miércoles, La Leyenda de la Viuda, un filme de terror, fue la última proyección en el complejo de cines que opera en la Plaza Mirasierra, al oriente de la ciudad.



La industria del cine ha sido duramente golpeada por la pandemia. El temor al contagio en espacios cerrados ahuyentó a las familias y a las parejas de las salas cinematográficas.



Lo vivido este miércoles fue el reflejo más cruel de cómo el Covid-19 también “contagió” al llamado Séptimo Arte.



Zócalo Saltillo y Tele Zócalo fueron testigos del cierre temporal de Cinemex. A la última función La Leyenda de la Viuda, programada a las 18:50 horas en la Sala 1, solamente ingresó este reportero con el pago de 35 pesos por el boleto.



Aunque se esperaba que hubiera una asistencia aceptable, no lleno, sorprendió que el lugar estuviera completamente vacío. No hubo tiempo de espera para la llegada de más espectadores, la función inició a la hora programada, sin cortes y sin contratiempos.



Resultó extraño y triste no ver familias o novios ocupando las butacas. El olor a palomitas no hizo saborearse la boca porque no había asistentes; no hubo voces apagadas esperando el inicio de la proyección; tampoco se escuchó el “ssshhhttt” para silenciar a las personas inoportunas.







La empresa se esmeró en brindar todas las medidas de sanidad recomendadas por las autoridades del sector salud, tanto a los empleados como a los asistentes, sin embargo, esto resultó insuficiente para dar tranquilidad a las familias.



Dentro de la desgracia que ha provocado el coronavirus en miles de familias en Coahuila y el país, no puede dejarse de lamentar el ver una sala de cine vacía; es como asistir a una función de circo sin animales y ahora sin personas.



Los empleados comentaron que el complejo reabrirá sus puertas en unos tres meses, todo dependerá del comportamiento de la pandemia, si hay control, si arranca una vacunación masiva y si esto será suficiente para dar seguridad a las personas. Mientras tanto, desaparece la Magia del Cine por unos meses.