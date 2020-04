Cines de EU vetan a Universal por estrenar película en streaming

Escuchar Nota

.-, la mayor cadena de cines de, anunció este martes que no proyectará ninguna película de los estudios Universal en represalia a una supuesta estrategia para lanzar sus películas en plataformas digitales dentro de la hasta ahora sagradaEl meollo de la disputa, que escaló rápidamente, fue el éxito de la película animada, que debido a la pandemia del coronavirus se estrenó solo en serviciosy recaudó una cifra récord de casi 100 millones de dólares.El estudio anunció a mediados de marzo que en el marco de lalanzaría la película directamente en streaming al mismo tiempo que en los cines, pero luego que el virus forzara el cierre de las salas, la cinta infantil se vendió solo en plataformas comoa 19.99 dólares.El diario localinformó este martes que este experimento "ha convencido a los ejecutivos de Universal de que los estrenos digitales pueden ser una estrategia ganadora y pueden disminuir el papel de los cines incluso después de que pase la pandemia"., que se estrenó el fin de semana de la última Pascua, recaudó 95 millones de dólares de casi cinco millones de clientes nacionales en tres semanas, indicó el diario citando a "una persona familiarizada con el tema".Tan pronto como los cines reabran esperamos estrenar películas en ambos formatos. La película ha superado nuestras expectativas y demostrado la viabilidad del", dijo al periódico el director de, que tiene solo en Norteamérica más de 8000 salas, informó en un comunicado que "no proyectará ninguna película deen ninguno de nuestros cines de Estados Unidos, Europa y Medio Oriente.cree que con esta estrategia de lanzar en casa y en cines simultáneamente, Universal está rompiendo el modelo de negocio y los tratos entre nuestras dos compañías", indicó el presidente de la empresa,Antes de la, los estudios normalmente esperaban una "ventana" de 90 días para estrenar las películas digitalmente después de su estreno en salas.La disputa se produce en un momento de preocupación sobre el futuro de las salas de cine, que existía incluso antes de la pandemia debido a la popularidad de las plataformas de streaming.La asociación de propietarios de salas de cine minimizó el fenómeno de "Trolls" asegurando que la cifra no representaba "la nueva normalidad", sino el resultado de que cientos de millones de personas estaban encerradas en casa.Trolls World Tour" es una de las muchas películas, sobre todo familiares, con la que los grandes estudios acortaron o se saltaron por completo la "ventana".Warner Bros estrenará "Scoob!" directamente en streaming el mes que viene; de su lado, Disney ha destinado "Artemis Fowl: el mundo subterráneo" para su plataforma Disney+, y "Lovebirds", de Paramount, irá directamente a Netflix, un movimiento también sin precedentes.La mayoría de los cines de Estados Unidos no tienen planes de reabrir hasta el verano boreal, con excepción de Georgia, que autorizó retomar operaciones desde este lunes.