Cines y deportes deberán esperar

Piedras Negras, Coah.- La reapertura de cines y el retorno de las ligas deportivas amateurs en la Región Norte de Coahuila deberán esperar, ante el temor de las autoridades municipales y de salud en esta zona de que se pueda presentar un rebrote de coronavirus.



Claudio Bres, alcalde de Piedras Negras, señaló que el próximo jueves 1 de octubre habrá reunión del Subcomité de Salud Región Norte, en la cual participará el gobernador Miguel Riquelme.



“Nosotros apenas acabamos de iniciar la temporada de otoño, unos días muy calientes, vendrán días frescos, habrá contagios de posibles gripes y las vamos a confundir con Covid, tenemos una profunda preocupación por esta situación”, afirmó Bres.



Ante esta situación, señaló que el Subcomité de Salud y los 10 alcaldes de la región han decidido esperar para reabrir cines y espacios deportivos.



“Ya se permitió una hora extra en restaurantes, pero no vamos a permitir más; si hay otros lugares de México que han permitido horarios mucho más avanzados, perfecto, ellos y ojalá que no tengan un rebrote. No queremos en Piedras Negras, no quieren las alcaldesas y alcaldes de estos 10 municipios del norte que se dé ninguna situación”, enfatizó el alcalde.



Asimismo mencionó que mantiene comunicación diaria con las autoridades de Eagle Pass y sus números también van a la baja; añadió que el juez del condado de Maverick, anunció que aunque el gobierno de Texas autorizó que restaurantes, lugares públicos pudieran aumentar hasta el 75%, el condado y la ciudad no están de acuerdo y esto se parece en mucho a la posición en la que guardamos aquí.



Insistió en que no se va a permitir que se abra algo, si no estamos 100% seguros que no habrá un rebrote.