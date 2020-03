‘Cintarea’ a su hijo en plena secundaria al ser citada, ¡perdió los estribos!

Escuchar Nota

Culiacán, Sin.- El video que ha circulado en redes sociales, donde una mujer golpea con un cinturón a un estudiante de la secundaria General 8, en la colonia Lázaro Cárdenas, se trata de la mamá del alumno, confirmó Cinthia Guadalupe Corrales Ochoa, directora del plantel.



Detalló que ese hecho es del 4 de marzo, cuando la madre de familia fue citada en la escuela para hablar sobre la conducta de su hijo, ahí la señora no controló sus emociones y se quitó el cinto que traía puesto y golpeó al estudiante.



La directora expuso que ya se está dando el seguimiento correspondiente a este caso, primero que el alumno reciba ayuda emocional a través de atención psicológica, al igual que se están tomando medidas con el grupo de alumnos con los que estudia para que cuando regrese a clases no sea víctima de acoso escolar por la situación que vivió.



Indicó que el menor desde ese día no ha acudido a la escuela hasta que se determine por parte del profesional de psicología que lo atiende que puede regresar y retomar sus estudios de manera normal.









Con información Línea Directa