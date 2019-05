Circulan billetes falsos en comercios de la V. Carranza

El departamento de Seguridad Pública de Nava exhorta a la ciudadanía, a que verifique los billetes que reciban en cualquier compra debido a que se han registrado dos hechos en que se pagó a comercios con billetes falsos.Agregó los sucesos se registraron en la delegación Venustiano Carranza con billetes falsos en denominaciones de 200 y 500 pesos.“Si se detecta a tiempo puede pedir a quien se lo da que lo cambie por otro, pero si se da cuenta después que el billete es falso, no debe seguirlo circulando, sino que debe llevarlo a cualquier banco, donde lo retirarán de circulación y no le reembolsarán ese dinero”, agregó.Trascendió que en caso de seguir circulando y comprando con billetes falsos, la persona puede ser detenida y condenada a una pena de cárcel de hasta 12 años.Agregó que se detecta los billetes falsos si pues el papel es más delgado que el original, está muy maltratado porque la calidad del papel es inferior al original, no tienen la cinta de seguridad.» De caer varias veces a comprar billetes falsos las personas pueden ser detenidas y pueden ser condenados a una pena de hasta 12 años de cárcel.