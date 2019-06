Circulan combis con seguros ‘patito’

Tras los últimos accidentes del servicio colectivo, el director del Instituto Municipal del Transporte, Sigfrido Macías Pérez, advirtió urgente que los concesionarios contraten aseguradoras serias.Actualmente, el transporte urbano cuenta con “seguros corporativos”, los cuales siguen generado muchos problemas por no responder a los lesionados, por daños a terceros.“Todos tienen seguro, si no no circularían. Pero queremos que tengan un buen seguro, con buenas coberturas, que es una de las propuestas que tiene el programa de mejoramiento del transporte”, dijo.El funcionario detalló que transporte público, camiones y taxis, por circular todo el día, están propensos a accidentes, por lo que urgió a que todo el servicio tenga un seguro que proteja al pasajero, pero también al concesionario y a los choferes.A sólo mes y medio para que se llegue a la fecha fatal, para que los transportistas cumplan con el programa de modernización, aún quedan 200 unidades que no han mejorado su imagen y condiciones mecánicas.Se estima que 350 han cumplido; Macías Pérez negó que haya retrasos y estimó que las siete semanas restantes serán suficientes para cumplir.