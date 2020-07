Cirujano de Lele Pons la felicita con estas fotos

Escuchar Nota

La cantante e influencer, seguidores, amigos y familiares la felicitaron por un año más de vida, pero la felicitación que se llevó todos los reflectores fue la de su cirujano plástico, el doctor Kassir.En su cuenta de Instagram el profesional de salud publicó: ". Tenías 18 años cuando nos conocimos y estamos orgullosos de ti y de cómo has florecido como persona y en tu carrera. ¡Todo lo mejor para ti y te deseamos muchos más!".Pero no fue el texto lo que causó controversia, si no las fotografías con las que acompañó el post, dondeesto no ha sido un secreto a voces ya que ella anteriormente había subido fotos de su adolescencia sin arreglos estéticos.por llegar a mil millones de bucles. Desde ese entonces sus seguidores aseguraban que se había operado y en 2015 confirmó que así fue.. En 2016 fue considerada la venezolana más influyente del mundo por la revista Time y en 2017 figuró en la lista de Forbes de 30 menores de 30., más de 36.4 millones de seguidores en Instagram y más de 20 millones entre Facebook y Twitter, lo cual la ha hecho muy conocida a nivel mundial. Pons ha utilizado su éxito en la comedia de Internet para lanzar una serie de empresas. En 2015, lanzó una colección de joyas llamada UNO Magnetic. Fue una de las invitadas de Michelle Obama en la Casa Blanca, para una transmisión especial.. En agosto de ese año, lanzó su segundo sencillo y video musical "Celoso".