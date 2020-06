Cirujano Manuel García Garza combate la obesidad desde la cirugía

Escuchar Nota

La obesidad, por lo que diversos especialistas señalan que se trata de una pandemia adicional a la que estamos viviendo en estos momentos, tal como lo advierte el doctor Manuel García Garza, cirujano bariatra en la ciudad de Monterrey.Con 12 años de experiencia,y enfermedades metabólicas asociadas a esta condición.En entrevista con Elite,. Además, el 90% de los pacientes con diabetes son obesos, por lo que se hace evidente la relación que existe entre estos dos padecimientos.Por lo anterior,, la disminución de las calorías que el cuerpo puede asimilar, las modificaciones hormonales que inciden en el control del peso y la regulación del metabolismo.Entre esas afecciones,y los problemas cardiovasculares.En suma,gracias a las intervenciones a las que se pueden someter.Para el doctor Manuel García Garza,, más allá de verla como un problema de salud que afecta su calidad de vida.En ese sentido,, ya que hay más de 20 hormonas dedicadas a regular el cuerpo y el metabolismo, de tal suerte que en ocasiones el paciente ni siquiera tiene la culpa de su problema porque está enfermo.No obstante,, por lo que cada vez hay más gente creando conciencia sobre esta afección, lo que se traduce en el incremento de pacientes que operan año tras año en la clínica Tu Opción Bariátrica de TOB Health Systems SC, localizada en el Swiss Hospital de Monterrey.Los requisitos para establecer que una persona es candidata a recibir algún tipo de procedimiento bariátrico son muchos y se debe hacer un seguimiento especializado para garantizar el éxito del tratamiento.De entrada,, por lo que primero se somete a un régimen nutricional como requisito básico.Sin embargo,y enseguida pasa a una evaluación pre operatoria con un check up general.Por todo esto,. “Las cirugías al día siguiente no funcionan así, la cirugía bariátrica no es así, este es un proceso de dos, tres o cuatro semanas, incluso hasta meses, para poder operar a un paciente”, aclaró el doctor Manuel García.El doctor García explica que, de hecho su índice de riesgo es menor a la práctica del parto por cesárea.A pesar de esto,, por eso afirma que “operamos el abdomen, no les operamos la mente, y si la mente no está lista para cambiar, es mejor no operar al paciente”., la nutrióloga y la sicóloga ven al paciente una vez al mes, e incluso los invitan a participar en talleres de autoestima, terapias de relajación y antiestrés, entre otras actividades que impactan en su salud integral.De esta forma,, por lo que invita a la población en general a cuidarse y atender su salud en este ámbito cuando se llega al sobrepeso, no esperar a que pase a mayores.- Sitio web: http://www.tuopcionbariatrica.com - Instagram: tuopcionbariatrica - Facebook: Tu Opción Bariátrica / Dr. Manuel García