Cita FGR a extesorero de Javier Duarte

La Fiscalía General de la República citó al ex tesorero de la Secretaría de Finanzas de Veracruz Antonio Tarek Abdalá para que sea entrevistado en los procesos penales que se siguen en contra de dos ex funcionarios del ex gobernador actualmente preso Javier Duarte.De acuerdo con publicación del diario Milenio , Antonio Tarek Abdalá tendrá que presentarse hoy jueves en las oficinas centrales de la FGR en la Ciudad de México, tras ser citado mediante el oficio CJPF/XAL/10821/2019.Será entrevistado sobre los procesos que se siguen al ex tesorero Fernando Charleston Hernández, y contra Gabriel Deantes Ramos, ex secretario del Trabajo.La publicación señala que Tarek Abdalá goza de protección de la FGR, lo que ha impedido que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Veracruz ejecute una orden de aprehensión en su contra; asimismo, el día antes que concluyera el gobierno de Enrique Peña Nieto, Tarek llegó a un acuerdo con la Procuraduría General de la República para no ser acusado por el desvío de 55 mil millones de pesos de la Federación, que transfirió a diversas cuentas por presuntas órdenes del ex gobernador Javier Duarte.Fue así como se acogió a un criterio de oportunidad para declarar en contra de Javier Duarte y sus ex colaboradores. Tarek figura en 32 carpetas de investigación y 11 averiguaciones previas.En el proceso penal que se le siguió a Javier Duarte, quien fue condenado a nueve años de prisión, Tarek reveló, por ejemplo, que Karime Macías, esposa del ex gobernador, asistía a las reuniones de gabinete y era quien decidía a qué empresas debían entregarse los contratos que se firmaban con el gobierno de Veracruz.