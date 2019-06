Citan a Ana Guevara para aclarar temas financieros

Antes de que viaje a Perú a los Juegos Panamericanos Lima 2019, la titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Ana Gabriela Guevara, deberá aclarar diversos cuestionamientos sobre su gestión en el organismo.La cita será a las 12:00 horas del 8 de julio por parte de la Comisión de Deporte, que preside Ernesto Vargas, en la Cámara de Diputados, una vez que este miércoles se desarrolló la 7a Reunión Ordinaria en el edificio G.Vargas D’Alessio dio a conocer que tiene un plan de 58 preguntas que espera sean contestadas por la ex velocista, quien deberá aclarar todo lo relacionado con el Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar), así como el destino de las becas, las cuales no deben disminuir y se ofrezcan de acuerdo a los resultados obtenidos por los atletas.El diputado detalló que los cuestionamientos se hacen con fundamento al artículo 93 de la Constitución para pedir información acerca de la Conade, todo en busca de una justicia deportiva, pues en las instituciones, la base principal son los atletas.La propuesta de la comparecencia de la sonorense fue avalada este miércoles por todos los integrantes de la Comisión de Deporte a través de una votación. Vargas se dijo dispuesto a escuchar a Ana Guevara, quien explicará con “peras y manzanas” su gestión.Ernesto Vargas desconoce qué pasaría con la medallista de plata en los 400 metros de los Juegos Olímpicos Atenas 2004 en caso de no responder a los cuestionamientos de la Comisión de Deporte.A seis meses del trabajo de Ana Gabriela Guevara al frente de la Conade será fundamental que explique cuáles han sido los avances en el deporte nacional, luego que el diputado Higinio del Toro, subrayó que no ha existido una respuesta de la exdeportista para trabajar conjuntamente con los legisladores.Este miércoles en la 7a Reunión Ordinaria estuvieron presentes los diputados Higinio del Toro, Sebastián Aguilera, Alonso Riggs, Alan Jesús Falomir, así como deportistas paralímpicos como María de los Ángeles Ortiz, Lenia Ruvalcaba, y Daniel Aceves, presidente de Medallistas Olímpicos de México.En otro tema que se tocó este día, María de los Ángeles Ortiz pidió a los Diputados reformar la ley general de Cultura Física y Deporte para que las becas sean equitativas, se impulse al deporte adaptado, se realicen estudios socioeconómicos para recibir el apoyo y sus derechos sean respetados, pero sobre todo que exista justicia.