Citarán a declarar a Murillo Karam por caso Ayotzinapa

Ciudad de México.- El subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Segob, Alejandro Encinas Rodríguez, informó que en las próximas semanas serán llamados a declarar exfuncionarios y nuevos actores sobre el proceso del caso Ayotzinapa, entre ellos, el exprocurador Jesús Murillo Karam.



"Es evidente que los que participaron directamente en toda la construcción de esta llamada verdad histórica, serán convocados”, anotó al ser cuestionado respecto a si se citaría a Murillo Karam, sobre las investigaciones para dar con el paradero de los 43 normalistas, tras los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero.



"No solamente es convocar a declarar a funcionarios de la anterior administración. Ya ha habido declaraciones ministeriales, particularmente de gente del gobierno del estado. Ustedes recuerdan que estuvo el exgobernador, el exprocurador, el exsecretario de seguridad pública del estado de Guerrero”, dijo en entrevista.



Además, “se ha citado ya a otras personas y seguramente vamos a ver ya a otras personas, no solamente de funcionarios, sino de otros actores que no habían sido convocados. Esperamos contar ya con la declaración de testigos que habían tenido reservas para hacer declaraciones, de estudiantes que fueron afectados ese día y que afortunadamente fueron librados de ser desaparecidos, hasta otros actores que estamos entrevistando”, expuso.



El funcionario de la Secretaría de Gobernación (Segob) comentó que se han realizado 18 búsquedas en diversos puntos del estado de Guerrero, para dar con el paradero de los normalistas y confió en que pronto haya resultados.



"En algunos lugares hemos verificado hasta 20 o 30 puntos distintos. Hemos tenido hallazgos positivos, no en todos los casos, particularmente en dos, hay que señalarlo, aunque aún falta desahogar algunas áreas que requieren una mayor intensificación en la correlación de las búsquedas anteriores. Yo espero que pronto tengamos un buen resultado”, mencionó.



Por otra parte, Encinas Rodríguez se reunió con integrantes del colectivo "Los olvidados de Ayotzinapa", para acordar una agenda común de atención conjunta entre la dependencia, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).



Con información de Excélsior