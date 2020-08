Ciudad de derechos, proyecto de gobierno de Sheinbaum

Escuchar Nota

Ciudad de México.- La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbuam, aseveró que el eje de su proyecto de gobierno radica en hacer de esta, una ciudad de derechos en donde no existan las desigualdades y se provea de oportunidades de desarrollo a todos los que aquí habitan.



Al participar en el informe anual 2019 de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la capital, Nashieli Ramírez, Sheinbaum Pardo sostuvo que diariamente trabajan para garantizar a los capitalinos educación, salud, vivienda y alimentación.



"Siempre pensamos que el cambio verdadero del país y de la ciudad, comienza por cambiar la forma tradicional de intervenir en los asuntos públicos, y la política es un asunto de todas y de todos. Por ello, concebimos la política como una vocación de servicio, como un trabajo en favor de la colectividad, como una forma de servir y no de servirse", señaló Claudia Sheinbaum, la jefa de Gobierno.



La mandataria capitalina indicó que el país y la ciudad se encuentran en un momento histórico de transformación y a casi tres años de haber tomado la conducción de esta urbe resaltó que se ha apoyado a diferentes grupos y sectores de la población.



"Hoy vivimos una situación compleja que ha provocado sufrimiento a miles de familias en nuestra ciudad, la pandemia ha generado una situación de enorme dificultad para las y los habitantes del planeta, de nuestro país y de nuestra ciudad, no solo en salud, sino también en la situación de bienestar general. Hemos afrontado la pandemia con el principio fundamental de construir, incluso en estos momentos difíciles, una Ciudad de Derechos, en particular el derecho a la salud y el derecho de las y los ciudadanos a tomar nuestras propias decisiones de forma informada.



Finalmente destacó que, en pleno respeto a su autonomía, junto con la Comisión de Derechos Humanos han logrado la coordinación, la capacitación y la formación de las diferentes dependencias de la ciudad en torno a los derechos humanos, incluso y en particular, señaló a la atención de los cuerpos policiales.



Con información de Excélsior