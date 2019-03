Ciudadanos con credencial vencida en 2018 podrán votar este año

Autoridades del Instituto Nacional Electoral (INE) informaron que aquellos ciudadanos que no tuvieron la oportunidad de renovar las credenciales que tenían vigencia al 2018 aún las podrán utilizar para participar en las próximas elecciones.En el marco del Proceso Electoral Local 2018-2019, el INE en Baja California informó en un comunicado que lo anterior se debe al Acuerdo número INE/CG1497/2018 que emitió el Consejo General del Instituto.En este acuerdo, indicó, se especifica que las credenciales que dejaron de ser vigentes al concluir 2018, serán aceptadas en todas las casillas electorales que se instalen en Baja California, el próximo 2 de junio.En este sentido, señaló que es necesario buscar que la ciudadanía participe activamente con la emisión de su voto en las próximas elecciones.Por esa razón, agregó, el INE en Baja California comenzó el 1 de febrero de 2019 con la realización del trámite de reimpresiones, a todos aquellos ciudadanos que no cuenten con su credencial para votar por robo o extravío.Aseveró que dicho trámite finaliza el 20 de mayo de 2019 y precisó que una reimpresión es una reproducción fiel de la última credencial para votar que obtuviste, por lo que no es posible solicitar alguna actualización en ella.Añadió que los ciudadanos que solicitaron su credencial o su actualización entre 2018 y 2019, deben acercarse al módulo de atención ciudadana en el cual realizaron su trámite, ya que tienen hasta el 10 de abril de 2019 para recogerla.El INE indicó que de no recogerse el documento, será resguardado y no podrán obtenerlo hasta el 3 de junio del año en curso.