Ciudadanos de NL no se enojen conmigo: ‘El Bronco’ tras restricción de transporte

“Ciudadanos de Nuevo León no se enojen conmigo, las decisiones que tengo que tomar las hago para que se cuiden, para que los hospitales no se saturen, para que su familia, su mamá, su papá, sus hijos, tengan la mejor atención posible, si llegaran a tener el contagio”, declaró el mandatario.



“Vamos a organizarnos todos, de tal forma que también he hablado con muchas empresas para que no sancionen, a algún trabajador que no pudo o no encontró la manera de llegar a su trabajo, todos tenemos que ser elásticos nosotros mismos, en esta rectificación de decisiones tomadas, pero sin arriesgar en el tema de salud”, dijo el Gobernador.



