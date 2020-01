Ciudadanos pueden rentar o vender avión presidencial si lo ganan en sorteo

Escuchar Nota

Saltillo.- El diputado federal por Morena, Armando Contreras Castillo, informó que si se rifa el avión presidencial a través de la Lotería Nacional, el ganador podrá rentarlo, vivir en él o venderlo: “Eso sería un problema secundario”, aseguró.



“Como vimos en la conferencia mañanera, el Presidente de la República barajeó 5 posibilidades de vender el avión presidencial. Habló, entre otras cosas, de las ofertas que se tienen en este momento; habló también del instrumento faraónico que entre el PRI y el PAN compraron, porque lo compró Calderón y lo usó Peña Nieto”.



“Primero le reclamaban que no se ha podido vender y él dijo ‘pues no se trata de tamales o chipilín’”.



Explicó que el avión costó 7 mil millones de pesos y está evaluado en alrededor de 3 mil millones.



“Una de las posibilidades que dijo es que puedan hacerse 6 millones de cachitos de a 500 pesos para juntar 2 mil 500 mdp y que se pueda rifar. Es una posibilidad que está en el aire y una necesidad de un gobierno austero, que está trabajando sin impuestos y sin endeudar al país; es un estorbo tener ese avión presidencial sin usarlo”.



Se le preguntó qué haría un ciudadano con ese tipo de avión.



“Pues que lo venda, que lo use, que lo rente, que viva ahí, pues ya es suyo… es un problema secundario”.