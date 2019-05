Clama ‘El Chapo’ al juez por dos horas al aire libre

A unos meses de que fuera declarado culpable en la Corte de Brooklyn, en Estados Unidos, Joaquín "El Chapo" Guzmán hizo una serie de peticiones al juez Brian Cogan para mejorar su calidad de vida y estancia en la prisión norteamericana donde se encuentra desde 2017, entre las que destacan dos horas al aire libre porque actualmente se encuentra aislado en una celda minúscula en la que no tiene derecho ni al aire o el sol."El señor Guzmán se ha comportado de una forma ejemplar en los 27 meses que ha estado en custodia; nunca ha sido irrespetuoso o violento hacia los miembros de la prisión, ni ha habido ningún reporte (queja)", se lee en el documento de 11 hojas firmado por Mariel Colón abogada del exlíder del Cártel de Sinaloa.Por esta razón es que la defensa del narcotraficante también solicitó tapones para las orejas, con los que se espera aliviar el dolor de oídos que padece desde hace meses y que le impidió seguir su proceso judicial con un traductor electrónico; así como la posibilidad de adquirir al menos seis botellas de agua a la semana, ya que el grifo que está en su celda se encuentra completamente lleno de moho por lo que se puede "ver y saborear" este hongo, lo que puede ser perjudicial para la salud.La abogada de origen puertorriqueña explicó que su aislamiento, así como no recibir el aire natural o la luz solar han provocado en "El Chapo" problemas psicológicos como angustia, fatiga mental y pérdida de atención."Este tipo de restricciones no tiene ninguna relación con la preocupación de seguridad, sólo sirve para castigar al señor Guzmán y alargar su sensación de frustración y aislamiento", concluye la petición remitida ayer a la Corte del Distrito Este de Nueva York, con sede en Brooklyn.Desde su extradición a Estados Unidos en 2017, Joaquín "El Chapo" Guzmán ha permanecido una celda pequeña en el Metropolitan Correctional Center (MCC) de Manhattan, en donde carece de cualquier tipo de privilegios y se encuentra completamente aislado, porque sólo tiene derecho a tener visitas de sus abogados y dos llamadas de 15 minutos al mes con sus familiares; también cuenta con una hora de recreo de lunes a viernes en la que puede ejercitarse en una bicicleta mecánica y ver tres canales de televisión en español.Ante la peligrosidad del capo, en esta prisión optaron por mantener su celda con la luz encendida todo el tiempo, la calefacción y aire acondicionado de manera irregular, así como una deficiente provisión de sábanas limpias y comida.El día que "El Chapo" ganó una cobijaCuando Joaquín "El Chapo" Guzmán se encontraba aún en México en 2016, su defensa ganó un amparo para que las autoridades del penal de Ciudad Juárez le entregaran una cobija, debido a las bajas temperaturas que se registran en la zona."Nos concedieron la suspensión porque se atentó contra sus garantías individuales. Tenía una sola cobija muy delgada, pero ya por la noche le entregaron otra", declaró en aquella ocasión Silvia Delgado, defensa del capo.Con información de Ifobae