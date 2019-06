Claman en Paredón por un mejor servicio médico

Habitantes del ejido Paredón, de Ramos Arizpe, claman a las autoridades competentes solucionar los problemas a los que se enfrentan en la comunidad. Ejidatarios señalan que la luz se va constantemente, en ocasiones no hay agua, y los fines de semana no tienen servicio médico, además de que las casas se están quedando solas, pues los habitantes se van de la comunidad buscando mejores oportunidades de trabajo.En pequeño pueblo, donde los niños caminan descalzos sobre la tierra acostumbrados al calor del sol, el principal problema está relacionado con el Centro de Salud, que solo abre de martes a viernes y la doctora encargada atiende solamente de 9:00 a 13:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas.Madres de familia solicitan a las autoridades que se contrate a un médico de base, pues siempre es necesario contar con atención médica, sobre todo para emergencias y situaciones que no se pueden preveer, de las cuales no se está exento por ser fin de semana. El Centro de Salud actualmente está a cargo de la doctora Castillo, quien llegó hace poco más de una semana para realizar su pasantía por un periodo de 4 meses.Zuleyma “N”, vecina del ejido, comentó que la doctora anterior solo atendía de 9:00 a las 13:00 horas, cerrando el consultorio por las tardes, razón que influyó en la muerte de un adulto mayor, pues al estar el Centro de Salud cerrado, no pudo recibir atención médica a tiempo. Asimismo, trasladarse al Hospital Ixtlero, en Ramos Arizpe, les toma hasta una hora y media, a pesar de que es el hospital más cercano, además de que tienen que contratar transporte y pagar gasolina.La doctora Castillo comentó que el Centro de Salud fue acreditado recientemente, por lo que cuenta con todos los servicios y medicamentos necesarios para atender a la población y que si los habitantes requieren un médico de base sería necesario acudir a la Secretaría de Salud para realizar dicha solicitud.Los cerca de 4 mil habitantes se mantienen en su mayoría trabajando en el Cefereso No.18 de Mesillas y en fábricas cercanas, que envían autobuses a recoger a los empleados alrededor de las 3:30 horas, por lo que durante el día en las calles solo se ven mujeres acompañadas de niños y alguno que otro adulto mayor sentado a la sombra.Algunos habitantes de estas calles sin nombre manifestaron que en fechas recientes han tenido problemas con la luz, ya que constantemente el servicio eléctrico se corta, pero no tarda en regresar, hecho que les afecta por el intenso calor que se vive en esta zona de Ramos Arizpe.Una de las vecinas atribuyó como posible causa de las fallas en el servicio de energía eléctrica a que hace poco se reventó un cable de la luz que cuelga a una altura en la que los niños podrían alcanzarlo, representando un gran peligro para ellos o cualquier persona que pase por ahí, sobre todo cuando llueve. A pesar de que aseguró que el reporte se ha realizado en varias ocasiones a la Comisión Federal de Electricidad, nadie ha acudido a solucionar el problema.