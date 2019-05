Claman niños por tener agua en su escuela

Los 282 niños y 18 maestros de la Escuela Primaria Lorenzo Martínez Medina (tiempo completo) ubicada en Parajes del Valle, alzaron la voz para exigirle agua al alcalde José María Morales Padilla porque desde hace dos semanas no sale ni gota de agua de las llaves, por lo que temen enfermedades gastrointestinales y deshidratación debido a las altas temperaturas.“Tenemos una problemática muy fuerte por falta de agua, el vital líquido no llega por la red municipal, por lo que tuvimos un acuerdo con Compara y con la Presidencia Municipal de que dos veces a la semana nos iban a mandar una pipa y no han cumplido hasta el momento”, dijo muy molesta la directora Margarita Fuentes Ruiz, quien agregó que no se puede arriesgar la salud de los niños.La titular del plantel educativo que tiene cinco años de que inició operaciones en esta zona de la localidad, y 24 meses de que empezaron los problemas del agua, cuestionó la falta de compromiso del director de la Compañía de Aguas de Ramos Arizpe, Eduardo Valdés Cuéllar, porque no envía la pipa para que se llene la cisterna con capacidad de 6 mil litros.Durante una visita realizada a la escuela primaria se constató la urgencia del agua en este punto de la ciudad, porque los alumnos tienen un horario de las 8:00 a las 16:00 horas de lunes a viernes. La institución forma parte del programa Tiempo Completo, que les proporciona alimentos diariamente, por lo que es sumamente necesario contar con el servicio de agua potable para la elaboración de los platillos.Y es que para enfrentar esta grave problemática, los niños llevan de su casa agua en garrafones pequeños y la consumen ellos mismos. Los alumnos más grandes se cooperan entre ellos junto con algunos padres de familia y adquieren garrafas grandes para cubrir las necesidades de los baños y sobre todo lo de la cocina.“Hablamos a la Presidencia y a Compara y no nos hacen caso. Un grupo de padres de familia se organizó y acuden a la oficina del Alcalde con el objetivo de hacer presión para que nos manden la pipa”, dijo Margarita Fuentes.