Claman por ayuda para ubicar a Edith

Piedras Negras, Coah.- Familiares de la adolescente Edith Guadalupe Saldívar Alvarado, de 14 años, quien escapó con un novio que conoció vía Facebook, clamaron a las autoridades y a la población por ayuda, pues la menor no se ha comunicado y ya borró sus cuentas de redes sociales.



La menor desapareció la madrugada del 14 de octubre y presumen escapó con ese novio que aparentemente es de Saltillo, pero que nadie conoce y se sospecha que utilizó un perfil falso para enganchar a Edith.



Yovana Alvarado Lira, tía de la menor y quien tiene su custodia, dijo que la adolescente es huérfana desde el año ocho meses.



“La única amiga que tiene ella ha aportado muy pocos datos para poderla ubicar”, aseguró la mujer.



Mencionó que debido a esa situación, está a la espera de que le pueda responder la llamada y que se comunique.



“No tengo nada en contra de mi sobrina, lo único que uno quiere es que regrese a nuestro lado”.



“La abuelita es quien tenía la custodia, pero ahora me quedé yo con ella, por eso pido apoyo a la ciudadanía”.



La Unidad Especializada de Búsqueda de Personas llevaba a cabo investigaciones para poder dar con el paradero de la menor.



Dijo que la niña no tiene amigas y apenas entraría a primero de secundaria debido a que tenía problemas.