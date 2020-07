Clases deberán ser presenciales

Escuchar Nota

Eagle Pass, Tx.- El Distrito Escolar de la ciudad de Eagle Pass y todos los que existen en Texas, tendrán que comenzar el nuevo ciclo educativo de manera presencial si es que no desean perder los recursos que anualmente les envía el estado (80% de su presupuesto) para que cubran salarios y otras necesidades propias.



Así lo anunció el super intendente Samuel Mijares en base a lo dicho por el Procurador del Estado, Ken Paxton en el sentido de que las órdenes de salud locales en cada entidad, no tendrían valor y por tanto no se aplicarían, al referirse a la decisión de que las clases se reanudarían como lo determinaran los distritos escolares y que en un principio al menos a nivel Eagle Pass, serían vía online.



Aun así comentó que se habrá de tomar en cuenta la opción de que los padres puedan decidir si envían a sus hijos a la escuela.



A pesar de todo esto, el personal educativo ha estado trabajando todo este tiempo inclusive los fines de semana para ajustar todos los lineamientos que establezca el estado y estar pendientes de los cambios que implique el regreso a la actividad educativa.