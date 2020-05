Clásico Mundial de Beisbol de 2021 es cancelado

Escuchar Nota

Estados Unidos.- Mientras la oficina de Grandes Ligas se esfuerza por encontrar la forma de tener temporada este año, torneos satélites que buscan la internacionalización del juego se están desplazando.



De acuerdo a Enrique Rojas de ESPN, el Clásico Mundial de Beisbol 2021 no es prioridad para el comisionado Rob Manfred por lo que su realización deberá esperar mínimo a 2023.



La edición del próximo año incluía la participación de 20 países en tres diferentes sedes, en un esfuerzo de MLB por llevar el beisbol a más lugares del mundo.



El torneo fue cancelado. No es la prioridad ahora mismo", dijo una fuente. "Básicamente lo único que falta es un anuncio oficial", dijo la otra que cita Rojas en su artículo. El beisbol regresa a los Juegos Olímpicos de Tokio, por lo que la postergación de la justa también incomoda la celebración del Clásico Mundial.



A diferencia de los Olímpicos, el Clásico Mundial, es el único torneos de naciones en el que participan los peloteros de las ligas mayores estadounidenses, estaba programado para celebrarse del 9 al 23 de marzo del 2021 en tres países; Estados Unidos, Japón y Taiwán.



Con la ampliación del cupo a 20 naciones, México obtuvo su pase directo a la zona de grupos a pesar de que en la edición de 2017 terminó en primera ronda.



Aunque varios empresarios mexicanos trataron de trasladar de nueva cuenta un grupo del Clásico alguna Ciudad de México, el desprestigio de Guadalajara 2017 limitó los esfuerzos.