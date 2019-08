Claudia Pavlovich condena hechos violentos en Hermosillo

La gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano, condenó enérgicamente que los grupos de la delincuencia organizada hayan realizado crímenes o ejecuciones en lugares públicos, rodeados de familias y menores de edad.El pasado domingo un sujeto armado con una pistola ingresó a un conocido restaurante al poniente de la capital del estado, donde frente a los comensales, disparó a quemarropa en la nuca de un hombre que se encontraba junto a dos mujeres, mientras los presentes trataban de esconderse aterrados.La víctima fue identificada como Sergio Alberto del Villar Suárez, supuesto jefe de plaza del grupo delictivo de “Los Salazar”, quien quedó tendido sobre la mesa junto a sus dos acompañantes de sexo femenino; el crimen quedó grabado en las cámaras de vigilancia del restaurante, pero fue filtrado a las redes sociales."Fue un fin de semana complicado en todo el mundo y en Hermosillo, lamentablemente para quienes no estamos acostumbrados a este tipo de hechos como el ocurrido en un restaurante, donde había menores de edad a los que gracias a Dios no les pasó nada, pero la persona que falleció tiene claros indicios de estar vinculado con la delincuencia organizada, pero había niños y familias ahí, estuve con las agencias de seguridad y recalqué que este tipo de acciones no las podemos permitir en Sonora”, declaró la mandataria estatal.En la reunión de la Mesa para la Construcción de la Paz, las agencias de seguridad en Sonora anunciaron que pondrán un freno definitivo y contundente a las bandas criminales con acciones de inteligencia y operativos focalizados, con el fin de evitar que continúen atentando contra la tranquilidad de los ciudadanos."Eso es lo que acordamos en reunión con la Secretaría de la Defensa, Guardia Nacional y Fiscalía General de la República, todas las agencias de seguridad acordamos que este tipo de acciones no se pueden permitir, una cosa es cuando hay ajustes de cuentas entre criminales y otra muy distinta poner en riesgo la vida de inocentes, gracias a Dios no pasó nada, pero el susto, se los digo como madre de familia, nadie no los quita, entiendo el dolor de esos padres y sus hijos”, agregó la Gobernadora de Sonora.En la reunión presidida por la mandataria estatal Claudia Pavlovich Arellano, y en la que participó la alcaldesa de Hermosillo, Celida López Cárdenas y los representantes de cada una de las instituciones encargadas de la seguridad en Sonora, se acordó redoblar el trabajo de las corporaciones para combatir a quienes en grupo o de manera individual delinquen.La gobernadora Pavlovich anunció que se reunirá en los próximos días con el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo Montaño, para solicitar medidas y acciones que pongan un alto de manera definitiva a estos hechos en Sonora.