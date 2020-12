Claudia Yáñez se registra como precandidata a Gubernatura de Colima con partido FXM

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Horas después de hacer pública su renuncia a Morena, la diputada federal Claudia Yáñez fue registrada como precandidata a la Gubernatura de Colima por el partido Fuerza por México (FXM).



En un comunicado, la legisladora informó que este martes fue registrada como militante del nuevo partido en un acto en que estuvo presente su presidente nacional, Gerardo Islas y en el que rindió protesta también el dirigente del Comité Directivo Estatal, Guadalupe García Negrete.



La legisladora manifestó su satisfacción de formar parte de lo que llamó un "nuevo proyecto de transformación" que en 2021 será una nueva oportunidad para combatir la corrupción, la impunidad y llevar desarrollo, progreso y bienestar a todos los colimenses.



De acuerdo con el comunicado, en el evento estuvieron presentes fundadores de Morena, quienes no fueron identificados.



Yáñez indicó que buscará ser designada candidata a la Gubernatura de la Entidad y dijo estar convencida del proyecto de nación del Presidente Andrés Manuel López Obrador y que millones de mexicanos ya hicieron suyo.



La ex morenista se comprometió a seguir luchando de la mano del Mandatario federal y enarbolando sus principios de no mentir, no robar y no traicionar.



Hermana de César Yáñez, uno de los funcionarios más cercanos al Presidente, recordó que Fuerza por México busca unir fuerzas progresistas para proponer un modelo de partido no personalista, sin estructuras autoritarias y que busca convertirse en un partido político responsable y al servicio de la ciudadanía.



En su turno, el dirigente nacional del nuevo partido, Gerardo Islas, indicó que el objetivo del instituto político es trabajar para que a nadie le falten los servicios de salud, al tiempo que se garantice la seguridad pública.