Clausura estado venta de “cuetes” en mercadito de Allende

Piedras Negras, Coah.- La coordinación norte de Protección Civil del Estado emitió una suspensión a la venta de “cuetes” en un mercadito cercano a las afueras de Allende, Coahuila; así lo señaló Francisco Contreras Obregón, coordinador titular.



Asimismo informó que aunque dicho negocio contaba con permisos de la SEDENA y del municipio, la principal razón de su clausura fue la falta de permisos a nivel estado; además de no contar con el respectivo programa de prevención de accidentes.



“El reglamento tiene que estar por tres partes SEDENA, estado y municipio; si tiene los tres no hay problema, pero con uno que falta no puede estar operando”, precisó Contreras Obregón.



Por otra parte, mencionó que por instrucciones del gobierno del estado Protección Civil brindó apoyo a la Policía Civil de Coahuila para proceder con la clausura, donde no hubo ningún tipo de altercado.



Finalmente, exhortó a todos los comerciantes a expedir sus debidos permisos, ya que independientemente que sea pirotecnia de baja gama, el fuego sigue siendo fuego y puede ocasionar accidentes.