Clausuran 16 negocios en Saltillo por violar cuarentena

Ernesto Acosta | Saltillo, Coah.- El Ayuntamiento clausuró temporalmente 16 negocios no esenciales que se encontraban funcionando este lunes, en un operativo en el que revisaron 77 establecimientos esenciales y no esenciales.



Los negocios clausurados vendían ropa y aparatos electrónicos y otro ofrecía servicios de belleza, por ejemplo. En siete negocios esenciales hicieron recomendaciones sobre medidas de higiene.



Andrés Garza Martínez, director de Desarrollo Urbano, advirtió que los operativos se mantendrán hasta el domingo –por lo menos– para evitar que abran negocios no esenciales, para reducir riesgo de contagio.











Delimita Ayuntamiento actividades esenciales



Los expertos en salud afirman que esta semana será crítica en la lucha contra la pandemia, por eso es fundamental que las familias guarden la cuarentena y no salgan de casa, a menos que sea estrictamente necesario.



Respecto al 10 de mayo, la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal, informó que está permitido que abran las pastelerías, en tanto que las florerías solo pueden operar mediante servicio de mensajería.



Las estéticas y peluquerías solo pueden ofrecer los servicios de corte de pelo y barba. Las tiendas de abarrotes, que venden alcohol, también pueden abrir, lo mismo que las tiendas de conveniencia.



Establecimientos que vendan muebles, línea blanca, electrónica y ropa, pueden abrir para recibir pagos de compras.







Cero tolerancia y cero multas



Arturo Estrada | Durante la primera jornada de Cero Tolerancia a personas sin cubrebocas y sin justificar su presencia en la vía pública, la Comisión de Seguridad y Protección Ciudadana llamó la atención a 162 saltillenses, de los cuales 74 fueron turnados con jueces calificadores para levantarles el acta de amonestación. No hubo ninguna multa.



De los que fueron amonestados con todo y acta, 43 automovilistas y taxistas fueron por falta de cubrebocas, y 31 unidades del transporte público –taxis y camiones de ruta– por exceder el cupo de pasajeros.





Reincidentes serán multados en la ciudad



Se registraron durante la jornada de Cero Tolerancia, siete traslados de transeúntes en patrulla a su domicilio por no justificar labores esenciales, más 18 retirados de la vía pública por sus propios medios a sus hogares; esto principalmente en el Centro Histórico de Saltillo.



Así, sumaron 3 mil 288 saltillenses amonestados por no usar cubrebocas y no justiciar su presencia en la vía pública.



Estos fueron los resultados de la Comisión de Seguridad en los 14 filtros sanitarios y recorridos por la ciudad, relacionados con el endurecimiento de la Fase 3 de la contingencia sanitaria.







“Seguimos con amonestaciones, exhortos, recomendaciones, regalando cubrebocas y con el perifoneo. Lo que estamos iniciando es la nueva fase con sanciones a quienes reincidan en conductas”, expuso Federico Fernández, comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana.



En los filtros se revisó a quienes no portaban cubrebocas, se les realizó un registro, “y si vuelven a ser sorprendidas en un punto de revisión, por la misma causa, se revisa por radio si hay antecedente, y se impone la sanción administrativa. Para ello están aquí los jueces calificadores”.