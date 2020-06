Clausuran comercios por incumplir protocolos por Covid-19

Escuchar Nota

Piedras Negras, Coah.- Debido al incumplimiento de protocolos sanitarios, en el final de esta tercera semana de reactivación económica, se clausuraron una cantidad importante de negocios, declaró el presidente municipal de Piedras Negras.



Aunque no especificó una cifra de dichos negocios, sí manifestó que esta mañana, propietarios se presentaron en la entrada de Presidencia Municipal buscando la reapertura de sus establecimientos, petición que no procederá por la carta compromiso que ellos firmaron en semanas pasadas.



“El día de ayer hubo cierre de varios negocios, esta mañana aparecieron en las puertas del municipio, los propietarios buscando reabrir, pero desde un principio hablamos de no sanciones económicas”, determinó.



Profundizó diciendo que así como la economía vive un estado de avance y reapertua, de igual forma puede entrar en fase de regresión si los casos positivos se siguen expandiendo, tanto en la localidad como en la región.



“Yo estoy cauteloso, si no cumplimos tendríamos que ir cerrando algunos negocios; no lo veo así, pero necesito que ustedes me ayuden a que los comercios y ciudadanos entiendan que no ha acabado esta pandemia”.



Reiteró que indiferentemente si son cadenas, franquicias o negocios pequeños, se tendría que cerrar; 15 días ante la primer falta y 30 días por la segunda.