Clausuran dulcerías de cine por usar popotes

PMA arranca operativo contra el uso de bolsas de plástico y popotes en salas de cine de todo el Estado.https://t.co/P8LqKFqwwq pic.twitter.com/KewcdlXzbE — PMA Veracruz (@pmaver) 12 de junio de 2019

La Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente (Proepa) de Veracruz clausuró las dulcerías de la cadena de cine Cinépolis en cinco municipios de Veracruz debido al uso de popotes y bolsas de plástico.De acuerdo a las autoridades, las salas de cine de esta cadena ubicadas en los municipios de Xalapa, Boca del Río, Coatzacoalcos, Poza Rica y Orizaba incumplieron con la ley estatal de residuos sólidos y manejo de plásticos implementada en el estado desde mayo de 2018.La fracción XXVII del artículo 23 de dicha ley establece que debe fijarse un programa adecuado de alternativas viables para sustituir las bolsas de plástico por bolsas biodegadables en establecimientos comerciales.Durante un operativo efectuado por la Proepa se inspeccionaron sucursales de grandes cadenas de cine -entre ellas Cinépolis- con el fin de vericifar el cumplimiento de la norma fijada en relación al manejo y uso de bolsas de plástico y popotes.Según el jefe de Inspección y Vigilancia del operativo, Gaspar Monteagudo Hernández, durante el recorrido realizado "se pudo apreciar en las instalaciones de la dulcería que se estaban vendiendo toda clase de vasos de cartón, de plástico, popotes que no son biodegradables y no cumplen con la normatividad".Sin embargo, la instancia no especificó cuántos establecimientos fueron sancionados durante este operativo.En 2018, Veracruz se convirtió en el primer estado en aprobar una reforma a la ley estatal de residuos sólidos y manejo de plástico para disminuir el uso de bolsas de plástico y popotes en la entidad.Con información de El Debate.