Clausuran gasolinera ‘barata’ en Nuevo León

Una gasolinera que vende combustible a bajos precios, en Avenida de los Astros y la calle del Centro, en la Colonia Urbivilla Colonial, fue clausurada por Desarrollo Urbano de Monterrey.En un mensaje, el establecimiento asegura que la clausura, que se dio el lunes, se debió a presiones de otras empresas de venta de combustible."Para nuestros clientes y amigos: debido a presiones y amenazas de grupos interesados en que los precios del combustible se mantengan altos, tuvimos que cerrar temporalmente nuestras instalaciones", dice en varias lonas."A esos grupos cobardes les decimos: se metieron con el gasolinero equivocado y seguiremos apoyando a la población".Mientras que en esta gasolinera se ofrecía la magna en 18.59 pesos, y la premium en 19.99, en otras estaba más de un peso más cara.Hugo de Anda, representante legal y accionista de la gasolinera, señaló que para clausurarlos, el personal municipal argumentó que uno de los vecinos no les dio la anuencia para su operación."Dicen que hay un vecino que no estuvo de acuerdo, pero eso no es cierto, porque nos firmó en su momento y en su tiempo, donde estaba de acuerdo", dijo."Es una arbitrariedad y es una ilegalidad, y a parte que a los señores no les gustó el precio que tenemos".