Clausuran mirador en Gran Plaza de Piedras Negras

Dentro de las supervisiones que realiza el área de Protección Civil en diversos sitios de la ciudad, se detectó una grieta y asentamiento en el mirador del Paseo del Río de la Gran Plaza, por lo que se procedió a su cierre a fin de salvaguardar la seguridad de la gran cantidad de personas que visitan este lugar turístico, informó Sergio Balbuena.El director de este departamento señaló que el área corre riesgo de derrumbe por lo que exhorta a la ciudadanía a obedecer la cinta amarilla de precaución que se ha colocado en el sitio a fin de evitar que sufran algún riesgo.Precisó que se pondrán de inmediato en coordinación con el departamento municipal de Obras Públicas para que envíen peritos que supervisen los daños y determinar el arranque de las reparaciones lo más pronto posible para reabrirlo al público.“Hay otras áreas, no de riesgo así latente como este, sí hay agrietamientos en escalones, pero no de riesgo así como este” indicó al señalar que incluso la parte que incluso se le aprecia como un socavón, no se le encuentran varillas o algún otro tipo de material que soporte el peso.