Clausuran restaurante, gimnasio y domicilios particulares en Torreón

Escuchar Nota

El servidor público detalló: “En el gimnasio se estaba desarrollando un festejo de Halloween con niños y sus papás, que si bien trataron de instalar un filtro y mantener la distancia social, al interior eran más de 60 personas y por desatender las disposiciones se les elaboró un acta”.

“Hubo una disminución con respecto a la expectativa de fiestas que iba a haber”, expresó, al tiempo que espera que siga así durante el resto del fin de semana.

Con la finalidad de evitar que los contagios por coronavirus se sigan presentando en lael Gobierno de Coahuila y el Municipio de Torreón realizaron un operativo de vigilancia en restaurantes, quintas y domicilios particulares de esta ciudad., quien también subrayó que esta medida —la de endurecer las inspecciones— se acordó en la reunión del Subcomité Técnico Regional Covid-19 Laguna.En los 34 lugares restantes a los que acudieron, se percataron que los asistentes traían cubrebocas, no excedían en número de personas y tenían gel a la entrada, como medida de protección.Morales Cortés reconoció que los eventos fueron mínimos, y si los hubo tenían algunas medidas sanitarias, y en los que no se les invitó a suspenderlos.Morales informó que en este operativo participaron laMientras que de parte del Ayuntamiento local se presentóEn el operativo se dividieron en equipos para atender los cuatro puntos cardinales de Torreón, logrando así dar atención a los 38 reportes.Tanto Gobierno de Coahuila como Ayuntamiento de Torreón se unen para hacer un llamado a la ciudadanía a que no relaje las medidas preventivas y evite la movilidad social, y unidos evitar más contagios por coronavirus.