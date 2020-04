Clausuran restaurante por no acatar decreto nacional

Escuchar Nota

Piedras Negras, Coah.- El director del cuerpo multidisciplinario de Inspectores, Jesús Gilberto Cruz Castañeda informó que el comensal Asadero Grill fue clausurado por no acatar las órdenes del decreto nacional.



“Se notificó la presencia de personas comiendo dentro de este comensal y cuando se arribó efectivamente había tres clientes ahí consumiendo”, detalló.



Señaló que ya se había emitido un aviso con anterioridad a todos esos negocios de comida, especialmente a los de la avenida Emilio Carranza, por lo que no hay excusa para no acatar estas restricciones.



En este sentido, el jefe inspector especificó que ya son alrededor de 16 negocios los que se han clausurado por incumplimiento de las normas sanitarias, entre ellos restaurantes, boutiques y estéticas.



“Estamos pidiendo a todos que hagamos un esfuerzo para adecuarnos a las circunstancias, ya se les había notificado a la calle Carranza y avenida Industrial, que es una zona comercial que trabajarán en el giro de sólo para llevar”, explicó.



Por otra parte, detalló que solamente los giros de comidas y comensales pueden hacer pago de la multa y reaperturar el negocio, sin embargo todos aquellos como peluquerías o tiendas departamentales se mantendrán cerradas hasta el 30 de mayo.