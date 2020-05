Clausuran sucursales de Banorte y Famsa en Monclova

Escuchar Nota

Monclova, Coah.- Autoridades municipales clausuraron sucursales de Banorte y Famsa por no acatar medidas de prevención para evitar riesgo de contagio de covid-19.



El departamento de Ecología puso sellos de suspensión de labores temporal a la sucursal del bulevar Harold R. Pape de banco Banorte, debido a que contaba con mucha gente en su interior y no cuidaba las medidas del uso del gel antibacterial, informó la presidencia municipal.



En Famsa ubicada en la zona centro, calle Hidalgo, también clausuraron por haber aglomeración de clientes y no respetar la sana distancia, uso de gel antibacterial, aparte de que no todo el personal usaba cubre bocas.



Autoridades municipales informaron que los sellos de clausura o suspensión de labores del banco y el establecimiento departamental serán retirados hasta que cumplan con los señalamientos hechos por el personal de Ecología.



Pueden ser horas o días, depende de los gerentes de los mismos el cumplimiento que de las medidas que han sido decretadas por la emergencia sanitaria por el coronavirus.



Igualmente Ecología clausuró un depósito Corona en avenida Las Torres por no portar los dependientes cubre bocas.





Con información de Criselda Farías