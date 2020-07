Clausuran templo en Parras por boda clandestina

Escuchar Nota

Parras de la Fuente, Coah.- La tarde del pasado sábado las autoridades de Protección Civil Municipal de Parras clausuraron el templo de San Ignacio de Loyola por haber oficiado una boda clandestina.



Fue el párroco del templo, Antonio Ávila, quien declaró que la ceremonia la realizó por voluntad propia sin tener permiso de la Diócesis de Saltillo a la que pertenece, pues el obispo Fray Raúl Vera López ha sido muy enfático en que las ceremonias religiosas no se reanudarán hasta que el semáforo epidemiológico esté en color naranja.



Según el Subcomité Técnico Regional Covid-19 sureste las ceremonias religiosas pueden celebrarse siempre y cuando no se exceda de 50 personas en el templo, por lo que en redes sociales han circulado posturas a favor y en contra del cierre del templo ya que no se sabe con exactitud cuantas personas acudieron.



Trascendió que más tarde PC clausuró el evento social que los recién casados tenían en una finca de la calle Madero, en donde arribaron y se les pidió detener los festejos.