Clausurarán negocios que abusen de protocolos en Buen Fin

Piedras Negras, Coah.- Ante la posible aglomeración de personas en los comercios durante la temporada de Buen Fin, el alcalde Claudio Bres declaró que si se detectan restaurantes o bares abusando de los protocolos sanitarios habrá clausuras sin excepción o preferencias.



“Si en este fin de semana próximo y especialmente los dos fines del Buen Fin, vemos que existe abuso de restaurantes, ya todos firmamos la carta compromiso, no hay para atrás: 15-30 días o suspensión definitiva, si ya has cometido una amonestación anterior”, detalló.



Destacó la importancia de este tema, ya que aunque es necesaria la actividad comercial, sin salud no hay empleos ni progreso, por lo que controlar la pandemia es la prioridad.



“No solamente en Estados Unidos (aumentos de casos Covid-19), sino también en Torreón o Monterrey, ojalá que no vayamos a caer en el problema de no tener suficientes respiradores o camas para atender a los enfermos”, advirtió.



Por ello, reiteró a la población a no salir de casa durante esta temporada, solamente para cuestiones esenciales y poder así domar un poco a la pandemia, para que exista la posibilidad de reabrir negocios como las pulgas que son primordiales para muchas familias.