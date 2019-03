Clay Matthews llega a los Rams

Clay Matthews ha encontrado un nuevo equipo de la NFL. Los Carneros de Los Ángeles anunciaron que han llegado a un acuerdo con Matthews que ha estado con los Empacadores de Green Bay desde 2009.El seis veces apoyador externo de Pro Bowl confirmó la noticia de que estaba firmando con los Carneros en Twitter. Matthews vive en el área de L.A., por lo que tendría sentido para él firmar un contrato de un año. Y un miembro del cuerpo técnico de los Carneros siempre ha tenido su ojo en Matthews.Matthews solo tuvo 3.5 capturas en 2018 y no ha tenido una temporada de capturas de dos dígitos desde 2014. En 2017, Matthews lideró a los Packers en capturas con 7.5 y 21 golpes de mariscal de campo. En 2016, Matthews solo tuvo cinco capturas con nueve hits QB, ya que solo jugó en 12 juegos.Antes de ser reclutados por los Empacadores con la selección general No. 26 en 2009, Matthews jugó en la Agoura High School, a solo 15 minutos de las instalaciones de práctica de los Carneros en Thousand Oaks, California, y siguió caminando en la USC.Pasó una década en Green Bay y tuvo 83.5 capturas en su carrera en 143 juegos, obtuvo seis nominaciones al Pro Bowl y fue nombrado Jugador Defensivo del Año 2010 de Pro Football Writers of America.