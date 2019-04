Clientes mexicanos usan dólares falsos en EP

Comerciantes de la zona centro de la ciudad han visto con mayor frecuencia la circulación de billetes falsos ya no sólo de 20 o 50 dólares sino que también de 5.De acuerdo a Claudia Gutiérrez, gerente de una tienda localizada sobre la calle Garrison a un lado del puente internacional 1, quienes portan ese dinero sin valor, dice que obtuvo el billete en casas de cambio del lado mexicano.Declara que regularmente verifican con luz led o el marcador los billetes de alta denominación como 50 y 100 pero ahora están tomando precauciones con los de 5 y 20.Tan solo en la semana personal del negocio detectó un billete de 5 y 2 de 20 dólares.Hay ocasiones en que se les retira y se da parte a la policía y en otras cuando las personas no los entregan, se les advierte que no pueden usarlos.Agregó que según declaraciones, los clientes manifiestan comprar los dólares en casas de cambio de 5 manantiales pero mas en Piedras Negras.