Clonan cuenta de exregidor Danao

El exregidor independiente Alfonso Danao de la Peña denunció que existe un perfil falso con su nombre que está solicitando dinero a cambio de acceder a beneficios sociales de los que él entrega de forma gratuita.Desde que el exregidor terminó su periodo en el Cabildo de Saltillo, comenzó a entregar apoyos sociales por medio de una tarjeta de beneficios, con despensas y otras gestiones a personas de escasos recursos, pero ahora alguien está intentando defraudar gente en su nombre.“Les hago este video para alertarlos de un posible fraude que están cometiendo o intentando cometer, a través de una cuenta de Facebook que se hace pasar por mí. Están solicitando una cantidad en dinero, y además su credencial de elector, para afiliarlo a nuestro programa”, declaró.Agregó que es totalmente falso que se esté cobrando a cambio de los apoyos que se otorgan y que, para afiliarlos, no les pide a cambio la credencial para votar con fotografía, por lo que pide no dejarse engañar y a quienes ya entregaron dinero, acercarse con él para recibir asesoría.“A las personas que les hayan intentado cobrar una cantidad, les quiero solicitar que me hagan llegar la información, así como el número de cuenta al que pretendían les depositaran, para realizar la denuncia ante las autoridades correspondientes”, solicitó Danao de la Peña.Explicó que para identificar la página oficial y diferenciarla de la falsa basta con checar la cantidad de seguidores, pues la falsa apenas y tiene unos 30 personas siguiéndola, mientras que la verdadera tiene más de 40 mil.