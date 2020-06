Club América tiene su plantel completo para el próximo torneo

Escuchar Nota

“La posibilidad latente está para todos los jugadores, no nada más para Roger, si llega una buena oferta y es atractiva para el club y para el jugador; el club en la parte operativa la atenderá y definirán cuál es la situación a seguir y ahí es donde se abre la posibilidad de si algún jugador sale traer a algún otro jugador. Nosotros lo analizaremos bien si hay una oferta interesante, que en este momento no la hay por ninguno de nuestros jugadores”.

“El calendario va a ser el mismo, es un torneo normal con sus dos fechas dobles como normalmente lo hacemos en todos los torneos, vamos a tener un trabajo normal de semanas completas. Con la obligación de calificar entre los cuatro primeros, porque sabemos que del 5 al 12 va a haber un repechaje y tenemos que estar entre los cuatro primeros para pasar a la zona donde se pueden pelear las instancias de acercarte al título”.

.-, América se alista para ello, por ahora el plantel deha sufrido las bajas de Luis Fuentes, quien no llegó a un acuerdo con la directiva y de Haret Ortega, quien se fue cedido a Toluca. El caso de Renato no ha variado, se le busca una salida, pero no hay una oferta concreta por él.En el plano de refuerzos, el club no está cerrado a nada, pero no les corre prisa, si llega una oferta por algún jugador, sea quien sea, se analizará la viabilidad para todas las partes, no hay etiquetas de intransferibles, pero si no sale nadie, el plantel luce completo con los regresos de, igual que en enero pasado, pero el Piojo dijo que esa posibilidad de salir está abierta para cualquier jugador.En ese sentido, hace unos días surgió el rumor de que, pero el timonel azulcrema apuntó que no es verdad, y que mientras no haya alguna baja, el plantel está completo. Asimismo, Herrera habló de lo que viene en el corto plazo para lasInformación por Milenio