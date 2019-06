‘Club de Futbol Saltillo es casi una realidad’

Club de Futbol Saltillo, ese sería el nombre de la fusión entre el Saltillo Soccer y el Atlético Saltillo Soccer para incursionar en la Liga Premier Serie A, así lo reveló Jorge Verduzco Rosan, quien encabeza al grupo de empresarios que buscan la unión de las dos instituciones en aras de traer más deporte espectáculo a la ciudad.En entrevista exclusiva para Zócalo Saltillo, Verduzco Rosan, integrante del Consejo de Administración de los Saraperos de Saltillo, reveló que ya existe un preacuerdo con la Liga Premier, para poder ser parte de la Serie A, con el compromiso de ampliar el aforo del Estadio Olímpico en un año y cumplir con los requisitos que exige el circuito.“Lo que tenemos es un preacuerdo, en donde los dos equipos tienen interés, hay disponibilidad de que jueguen juntos bajo una misma franquicia. También tenemos un preacuerdo con la Liga Premier, donde tenemos que cumplir con ciertos requisitos, como el tema del estadio, donde tenemos que buscar un campo alterno para jugar y remodelar el Olímpico en un año”, indicó.Verduzco Rosan menciona que ya se ha realizado un estudio para ver las modificaciones que se pueden adaptar al inmueble de la Ciudad Deportiva Francisco I. Madero, donde se retiraría la pista de tartán y “hundir” el terreno de juego para ampliar el aforo; no obstante, se buscará una alternativa para que los atletas que utilizan, con frecuencia, el estadio, no se vean afectados.“Se le tiene que buscar una salida a esos atletas, porque obviamente para ampliar el estadio, te tienes que comer la pista, entonces hay que modificar la distribución del estadio, el tema de vestidores, oficinas, gimnasio, cambio de pasto, alumbrado, hay cosas que están en stand by y que seguimos en pláticas con el Estado y Municipio para que esto se pueda dar sin afectar a los deportistas que usan esas instalaciones”.Existe un 70 por ciento de avance para que el proyecto Club de Futbol Saltillo sea una realidad, y a mediados de la próxima semana, estarían presentándolo de forma oficial. No obstante, Jorge Verduzco espera que sea en esta temporada 2019-20, que inicia en agosto, cuando puedan ver cristalizado ese objetivo, caso contrario, esperarían a la otra campaña.“Está la voluntad de los dos equipos y de otros empresarios que quieren entrar en este proyecto, todo eso tenemos que juntar y consolidar con las demás instituciones para que se dé. Las posibilidades son altas, un 70 por ciento de probabilidades, pero hasta que esté 100 por ciento amarrado, todo puede cambiar”, señaló.El Club de Futbol Saltillo estará conformado por lo mejor de los dos mundos llamados Saltillo Soccer y Atlético Saltillo Soccer, como las fuerzas básicas de los Coyotes o el primer plantel de los Atléticos con experiencia en Serie B, se menciona que los colores que vestirán a esta institución serán el negro y dorado, y que su arribo a la Serie A, la antesala al Ascenso MX, está cada vez más cerca.