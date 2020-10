CNDH reitera diálogo ante toma de sus instalaciones

Escuchar Nota

A 48 días, de que grupos feministas, iniciaron la toma de las instalaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en la calle de Cuba no. 60 en el Centro Histórico de la Ciudad de México, este organismo nacional, reiteró su compromiso de dialogar para establecer una mesa de trabajo única con todos los colectivos.La CNDH está lista para ese diálogo. No por estos acontecimientos, sino porque esa es nuestra convicción”, se lee en un comunicado.El Organismo Nacional añadió que aunque no ha solicitado, ni solicitará la intervención de la fuerza pública para dar solución a la toma de sus instalaciones, está obligada a protegerlas.Aclaramos que la CNDH no ha solicitado, ni solicitará, la intervención de la fuerza pública para solucionar la toma de sus instalaciones. Sin embargo, es claro también que la CNDH está obligada a resguardar, conservar y proteger las instalaciones, muebles y archivos de víctimas, que esperamos sigan en su interior. No se pierde de vista las responsabilidades legales que estos actos acarrean, las cuales el Área Jurídica de esta Comisión se encuentra atendiendo”, indicó la CNDH.Con información de Excélsior