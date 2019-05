CNDH respalda carta de AMLO a Trump por nuevos aranceles

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, respaldó la carta del presidente Andrés Manuel López Obrador enviada a Donald Trump en la que señala que los problemas sociales no se resuelven con impuestos, ni medidas coercitivas.La misiva fue enviada ayer, luego de que el presidente estadunidense anunció la imposición de un impuesto del 5 por ciento a las importaciones mexicanas en represalia por no detener la inmigración de origen centroamericano.“La carta que se dio a conocer, que emitió el presidente Andrés Manuel López Obrador, yo creo que muestra la dignidad de la nación, con mucha elegancia, evitando confrontaciones, pero de manera firme, señala a las autoridades americanas, que tiene que pensarse, precisamente en el tema de la migración, no desde un tema de la seguridad de los estados nacionales, sino de un tema desde los derechos humanos”, expresó.Entrevistado en la Universidad de Guanajuato, Campus León, el Ombudsman nacional consideró que López Obrador estableció con firmeza los parámetros de actuación del estado mexicano y “que buscar dialogar no significa debilidad”.