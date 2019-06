CNDH señala a PGR por negar datos de tortura en caso Iguala

El titular de la Oficina Especial para el Caso Iguala, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), José Trinidad Larrieta, condenó los hechos mostrados en un video en donde se aprecia la tortura por parte de presuntas autoridades en contra de Carlos Canto Salgado, relacionado con el caso de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa en 2014.En entrevista con Pascal Beltrán del Río, para Imagen Radio, Larrieta condenó “actos deleznables, estas prácticas perniciosas que se han dado y que se dan en los procedimientos de investigación policial. No puede ser la tortura, no puede ser que los delitos se pretendan combatir con delitos”, afirmó.Señaló que en el caso de Canto, “la CNDH hizo un pronunciamiento en la recomendación, donde se especifica que con las pruebas que teníamos se determinó que hubo violaciones a los derechos fundamentales de Canto, porque se determinó que hubo un trato previo inhumano, degradante, porque además se determinó que hubo una violación en su puesta a disposición de la autoridad Ministerial y que hubo una detención arbitraria”, indicó.El titular de la Oficina Especial para el caso Iguala destacó también que el video confirma que existió otra ruta en el destino de los normalistas que debe ser investigada, aunque también advirtió que la declaración debe ser tomada con reservas por la forma como se obtuvo.“Lo que él dice corrobora lo que la CNDH había venido diciendo sobre el posible destino de los normalistas desde abril de 2016, cuando la CNDH dijo que lo que había generado la PGR no era totalmente cierto, porque había una ruta adicional en la desaparición de los normalistas, que un grupo de 15 a 20 habían sido desaparecidos del Puente del Chipote, en la Ruta a Huitzuco (Guerrero)”, afirmó.Larrieta señaló que con la difusión de este video se aprecian procedimientos que se tomaron quizá por la premura de dar resultados, pero que no se justifican.