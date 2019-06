CNH aprueba plan de trabajo para Pemex con fracking

La Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) aprobó el plan de exploración de Pemex Exploración y Producción (PEP) para la asignación del campo terrestre Humapa, en Tampico-Misantla, el cual se trata de un yacimiento no convencional de lutitas, con perforación horizontal que requerirá de fractura hidráulica o fracking.Durante la trigésimo cuarta sesión extraordinaria del Órgano de Gobierno de la CNH, se señaló que las inversiones asociadas en un escenario base de ésta asignación es de poco más de 20 millones de dólares para un plan de trabajo de tres años (2019-2021) para la perforación de un pozo y cinco estudios.“La inversión asociado con el escenario incremental que considera las del escenario base, más las actividades adicionales que es un pozo más, sumaría 38 millones 912 mil 958 dólares”, señaló el director general de Dictámenes de Exploración, Rodrigo Hernández.Por su parte, el comisionado Héctor Moreira, felicitó a PEP por ‘entrar’ a los no convencionales por su importancia y añadió que otra circunstancia es la parte financiera presentada, que tiene una Tasa Interna de Retorno de 45 por ciento, lo que es muy bueno como negocio.Sin embargo, dijo que a la hora de analizar el antes y después de impuestos, la tasa impositiva es del 85 por ciento de las utilidades, “lo cual está bastante pesado. Qué bueno que estamos entrando a la parte no convencional, creo que tiene muchos recursos y es muy rentable”.“Hay que pensar en la tasa impositiva, no nos toca a nosotros, es una atribución de la Secretaría de Hacienda, pero sí cuando menos señalar la situación financiera de los no convencionales”, aclaró.