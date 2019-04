CNTE anuncia nuevo bloqueo a la Cámara de Diputados

La sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), con sede en Oaxaca, anunció que más 40 mil docentes y activistas de diversas organizaciones marcharán en la Ciudad de México y bloquearán la Cámara de Diputados el viernes, hasta lograr la abrogación total y definitiva de la reforma educativa federal.Al termino de su asamblea plenaria, el líder de la CNTE, Eloy López Hernández, advirtió a los legisladores y al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador que no permitirá que quede algún vestigio de la reforma educativa promovida por Enrique Peña Nieto.“Nosotros queremos que toda la ley sea desechada y que se promulgue una nueva reforma educativa, que no tengan ningún carácter de punitivo", indicó.Dijo que la CNTE se ha declarado en alerta máxima ante cualquier intento de albazo legislativo en el tema de la reforma educativa.“Queremos precisar que la CNTE no está buscando plazas, no está buscando el control, nosotros no estamos en esas condiciones, en todo caso, quienes han gozado de esos beneficios son los del SNTE"."Le decimos al gobierno federal y a la legislatura que no vamos aceptar el régimen de excepción porque solamente el patrón tendría el derecho o la responsabilidad de poder manejar tanto el ingreso, que ahora le ponen admisión, como el reconocimiento y la promoción, sin tomarse en cuenta a la representación sindical que está en la misma ley", señaló.López hizo un llamado a los profesores y trabajadores de la educación que "no bajen la guardia y que se sumen a la lucha de la CNTE contra la reforma".Adelantó que la mesa de negociación con la Secretaría de Gobernación y de Educación sigue vigente y del avance que se alcance, "dependerá la lucha que se enarbolará el viernes".“Aún estamos revisando las respuestas que nos dieron, pero no vemos avances, ni respuestas a nuestras demandas, porque no vamos a permitir que se someta un dictamen a los legisladores, si antes nosotros no lo revisamos”", puntualizó.En tanto, el vocero de la CNTE, Wilbert Santiago, exigió la desaparición del Instituto Nacional de Evaluación y del Centro de Revalorización y Mejora Continua "para que el tema de la evaluación no sea un tema administrativo, ya que se pretende certificar al maestro para darle mejora de plazas o su estatus laboral, como el reconocimiento y los ascensos", explicó.