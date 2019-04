CNTE combatirá regreso de Elba Esther al SNTE

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) amagó con salir al paso del proyecto de la maestra Elba Esther Gordillo, luego de que ésta anunció que competirá por el liderazgo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).“Nosotros, en consecuencia, estamos rechazando su participación dentro del sindicato, porque así como lo han dicho los compañeros, fue asesina, manejó los recursos sindicales sin transparencia, hizo negociaciones estériles para supuestamente los aumentos salariales y fragmentó al magisterio”, acusó Enrique Enríquez, líder de la Sección 9 de la CNTE.Planteó que Gordillo representa lo peor del charrismo sindical y el entreguismo total que ha habido en la historia gremial de México.“Por lo tanto, que ella hoy quiera, a través de su discurso, posicionar a sus charros me parece que es incorrecto. Hemos dicho a través de la historia que (Carlos) Jonguitud Barrios no representa a los maestros; hemos dicho a través de la historia que Elba Esther tampoco representó a los maestros, ni (Alfonso) Cepeda ni (Juan) Díaz de la Torre ni Rafael Ochoa ni Tomás Vázquez Vigil, que son las cabezas de los charros que se están moviendo para acomodarse con el nuevo gobierno, no ser críticos, como siempre lo han sido, y acoplarse a las nuevas circunstancias: me parece que es un punto rojo”, advirtió.Eloy López, de la Sección 22 de la CNTE, afirmó que no puede aceptarse el oportunismo de los que en su momento impulsaron la mal llamada Reforma Educativa.“Y peor, hoy nos ofende la actitud de la asesina Elba Esther Gordillo, que ha pretendido decir que ella, al salir de la cárcel, tendrá que hacer caer la reforma”, criticó.En el marco del V Congreso Nacional Extraordinario de la CNTE, los maestros aseguraron que la mesa de diálogo con el gobierno federal no se romperá, e insistieron en que el único camino es la abrogación de la actual Reforma Educativa.Insistieron en su petición de reunirse con el Presidente para presentarle los puntos específicos del dictamen de la reforma educativa con los que no están de acuerdo.“Lamentablemente, parece que esta reforma es una simulación, y en este sentido lo que decimos es que no puede haber una simulación sino una verdadera reforma, y la SEP y el Congreso deben considerar las propuestas de la CNTE”, demandó Eloy López.